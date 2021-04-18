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«Дон встречает». Юлия Ефимова показала яркие снимки на закате

«Дон встречает». Юлия Ефимова показала яркие снимки на закате
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в Волгодонске, где прошло её детство. Спортсменка позирует на закате на фоне Дона.

«Подпись не нужна. Дома. Дон встречает», — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Последние 10 лет Ефимова жила и тренировалась в США. Для отбора на Олимпийские игры в Токио Юлия приехала в Россию и приняла участие в чемпионате страны в Казани. Ефимова квалифицировалась на Олимпиаду на дистанции 100 м брассом, но не прошла отбор на 200 м брассом. Эту дистанцию Ефимова трижды выигрывала на чемпионатах мира, а вот стометровка на первенстве планеты покорилась ей только однажды — в 2015 году в Казани.

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Юлия проиграла отбор на Олимпиаду на коронной дистанции юным конкуренткам. Но открыто говорит о том, что лучше взять её. Во благо страны.
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