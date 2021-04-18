Инал Тасоев стал чемпионом Европы по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг
В заключительный день чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Лиссабоне (Португалия), спортсмены сборной России завоевали две медали.
В весовой категории свыше 100 кг россиянин Инал Тасоев завоевал золото, поборов в финале голландца Хенка Грола.
В категории до 90 кг россиянин Михаил Игольников завоевал бронзу. В полуфинале он уступил грузину Беке Гвиниашвили, но в схватке за бронзу был сильнее серба Неманьи Майдова.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Лиссабон, Португалия
Мужчины. До 90 кг
1. Лаша Бекаури (Грузия).
2. Бека Гвиниашвили (Грузия).
3. Михаил Игольников (Россия) и Крижтиан Тот (Венгрия).
Свыше 100 кг
1. Инал Тасоев (Россия).
2. Хенк Грол (Нидерланды).
3. Лукас Крпалек (Чехия) и Гурам Тушишвили (Грузия).
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