В Норвегии вышла статья «Звёзды бегут из России»

Норвежский журналист Эстен Сэтер на страницах сетевого издания Dagbladet опубликовал статью «Звёзды бегут из России». В качестве примеров Сэтер рассматривает Марию Шарапову, уехавшую в США в детском возрасте для занятий теннисом, а также на протяжении долгого времени тренирующихся за океаном прыгунью в длину Дарью Клишину и пловчиху Юлию Ефимову. Всех их объединяют проблемы с допуском на Игры-2016 из-за начинающегося допинг-скандала с российскими спортсменами. Так, Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, получившей допуск на Игры, как раз из-за проживания в США.
Впереди новые Игры, на которых россияне будут выступать в нейтральном статусе, а список допущенных легкоатлетов будет ограничен десятью спортсменами. Отчаявшись когда-либо выступать за Россию, из страны уезжают молодые легкоатлеты Елена Куличенко и Матвей Волков.
«Проблема в том, что политические власти взяли всё под контроль, определив спорт как оружие в пропагандистской войне против Запада. Так что скоро ускользнёт ещё больше звезд, прежде чем российский спорт станет таким же, как в остальном мире», — делает вывод автор статьи.
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