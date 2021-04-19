«То, что надо сделать — вряд ли кто-то на это осмелится». Литвинов — о восстановлении ВФЛА

Российский легкоатлет Сергей Литвинов-младший, который в 2019 году переехал в Германию и работает тренером, высказал мнение о ситуации с восстановлением ВФЛА.

«Чувствуется, что World Athletics сейчас хочет нас восстановить, они уже определили условия для того, чтобы идти к этой точке, причём не в первый раз. А произойдёт, скорее всего, следующее: мы не совсем осознаём, насколько важно проделывать всю ту работу, которую они хотят видеть, станем делать это для галочки, это будет выглядеть криво и слабо, будет много залётов и проблем. Люди в руководстве меняются, но сама система — нет. То, как все устроено — ЦСП, Минспорт, ВФЛА, сборная команда, — всё разобщено, плохо взаимодействует, не работает вместе. Это очень живой организм, очень живучий, но неспособный к перестроению. Кто-то приходит, предлагает реформы, но в его адрес из другой части этой системы звучит: «Нет, вот тут трогать ничего не надо! И вот тут — тоже!» И в конечном счёте получается как получается.

То, что надо сделать, — вряд ли кто-то на это осмелится. Нужны очень жёсткие поведение и позиция, примерно то, что было у Гануса, когда он руководил РУСАДА. И нужно быть готовым жить с последствиями такой позиции, потому что то, что произошло с Ганусом, произойдёт и с тем президентом ВФЛА, который осмелится себя так повести. Но это нереально, я не думаю, что такие люди придут, система этого не предполагает. А этого от нас, собственно, и ждут — понятной, прозрачной и жёсткой линии», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».