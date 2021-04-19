Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«То, что надо сделать — вряд ли кто-то на это осмелится». Литвинов — о восстановлении ВФЛА

«То, что надо сделать — вряд ли кто-то на это осмелится». Литвинов — о восстановлении ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0
Аудио-версия:

Российский легкоатлет Сергей Литвинов-младший, который в 2019 году переехал в Германию и работает тренером, высказал мнение о ситуации с восстановлением ВФЛА.

«Чувствуется, что World Athletics сейчас хочет нас восстановить, они уже определили условия для того, чтобы идти к этой точке, причём не в первый раз. А произойдёт, скорее всего, следующее: мы не совсем осознаём, насколько важно проделывать всю ту работу, которую они хотят видеть, станем делать это для галочки, это будет выглядеть криво и слабо, будет много залётов и проблем. Люди в руководстве меняются, но сама система — нет. То, как все устроено — ЦСП, Минспорт, ВФЛА, сборная команда, — всё разобщено, плохо взаимодействует, не работает вместе. Это очень живой организм, очень живучий, но неспособный к перестроению. Кто-то приходит, предлагает реформы, но в его адрес из другой части этой системы звучит: «Нет, вот тут трогать ничего не надо! И вот тут — тоже!» И в конечном счёте получается как получается.

То, что надо сделать, — вряд ли кто-то на это осмелится. Нужны очень жёсткие поведение и позиция, примерно то, что было у Гануса, когда он руководил РУСАДА. И нужно быть готовым жить с последствиями такой позиции, потому что то, что произошло с Ганусом, произойдёт и с тем президентом ВФЛА, который осмелится себя так повести. Но это нереально, я не думаю, что такие люди придут, система этого не предполагает. А этого от нас, собственно, и ждут — понятной, прозрачной и жёсткой линии», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Россиян не пустили на чемпионат Европы. Конец нашей лёгкой атлетики совсем близок
Россия уже заплатила крупный штраф, но этого для восстановления мало.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021