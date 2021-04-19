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«Нереальная». Подписчики оценили фото скелетонистки Канакиной в откровенном купальнике

«Нереальная». Подписчики оценили фото скелетонистки Канакиной в откровенном купальнике
Другие / Конькобежный спорт 0
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Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка рассказала о важности употребления жидкости и показала фото в откровенном купальнике.

«Важно выпивать не как можно больше воды в течение дня, как трубят из каждого окна, а свою дневную норму (создано множество бесплатных калькуляторов в интернете). Но я иногда значительно преувеличиваю свою дневную норму, особенно в период интенсивных функциональных тренировках, особенно летом в жаре. Мой организм нуждается в этом, даже иной раз в обычный день могу выдуть столько, мама на горюй. Но, как видите, всё на пользу», — в частности, написала спорстменка.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Канакиной

Подписчики так оценили фотографии Канакиной:
«Идеальная».
«Просто шик».
«Нереальная».
«Не могу оторвать взгляд!»

«Роскошные». Подписчики оценили фото Татьяны Навки и жены Плющенко в купальниках
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