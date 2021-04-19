«Нереальная». Подписчики оценили фото скелетонистки Канакиной в откровенном купальнике

Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка рассказала о важности употребления жидкости и показала фото в откровенном купальнике.

«Важно выпивать не как можно больше воды в течение дня, как трубят из каждого окна, а свою дневную норму (создано множество бесплатных калькуляторов в интернете). Но я иногда значительно преувеличиваю свою дневную норму, особенно в период интенсивных функциональных тренировках, особенно летом в жаре. Мой организм нуждается в этом, даже иной раз в обычный день могу выдуть столько, мама на горюй. Но, как видите, всё на пользу», — в частности, написала спорстменка.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Канакиной

Подписчики так оценили фотографии Канакиной:

«Идеальная».

«Просто шик».

«Нереальная».

«Не могу оторвать взгляд!»