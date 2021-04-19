«Нереальная». Подписчики оценили фото скелетонистки Канакиной в откровенном купальнике

Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка рассказала о важности употребления жидкости и показала фото в откровенном купальнике.
«Важно выпивать не как можно больше воды в течение дня, как трубят из каждого окна, а свою дневную норму (создано множество бесплатных калькуляторов в интернете). Но я иногда значительно преувеличиваю свою дневную норму, особенно в период интенсивных функциональных тренировках, особенно летом в жаре. Мой организм нуждается в этом, даже иной раз в обычный день могу выдуть столько, мама на горюй. Но, как видите, всё на пользу», — в частности, написала спорстменка.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Канакиной
Подписчики так оценили фотографии Канакиной:
«Идеальная».
«Просто шик».
«Нереальная».
«Не могу оторвать взгляд!»
- 19 апреля 2021
-
12:59
-
00:44
-
00:13
- 18 апреля 2021
-
21:30
-
21:16
-
18:47
-
17:52
-
14:29
- 17 апреля 2021
-
20:37
-
18:09
-
14:17
-
13:28
-
09:35
- 16 апреля 2021
-
22:47
-
21:45
-
21:23
-
20:24
-
20:06
-
18:14
-
17:41
-
17:29
-
13:32
-
11:55
- 15 апреля 2021
-
19:41
-
19:20
-
19:09
-
17:55
-
17:24
-
17:17
-
14:37
-
13:08
-
11:19
-
00:31
- 14 апреля 2021
-
23:18
-
20:48