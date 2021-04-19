На выходных прошли первые кроссы этого сезона от Бегового сообщества

18 апреля в Битцевском парке состоялся первый в этом году кросс «Лисья гора» — забег по пересечённой местности, организованный командой Бегового сообщества. Мероприятие посетили около 1 000 человек.
Финиш участницы кросса «Лисья гора»
Фото: Беговое сообщество
По сложившейся практике кроссового бега старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходили раздельно. Это создавало высокую конкуренцию и захватывающую борьбу среди спортсменов. Дистанции — от 2 до 8 км.
Главный приз Студенческого кубка
Фото: Беговое сообщество
В субботу, 17 апреля, состоялся финал Студенческого кубка Бегового сообщества. Цель Кубка — привлечь внимание к студенческому спорту и вовлечь молодёжную аудиторию в здоровый образ жизни через занятия бегом.
Участники кросса «Быстрый пёс»
Фото: Беговое сообщество
Также 17 апреля прошёл забег с собаками «Быстрый пёс». Около 200 участников пробежали 2 км по трассе «Лисьей горы» вместе со своими питомцами.
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