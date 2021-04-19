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Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном купальнике

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном купальнике
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в откровенном купальнике.

«Любовь», — подписала фото спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фотографию Каролины:
«Русалочка».
«Супер».
«Великолепные ноги».
«Потрясающе».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Ранее Каролина в ходе общения с подписчиками в своём «инстаграме» призналась, что не вышла бы замуж за бедного мужчину.

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