Непомнящий сыграл вничью с Гири на турнире претендентов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовали матчи второго круга возобновившегося турнира претендентов.

Одним из первых, на 28-м ходу, завершил свою партию восьмого тура лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий, который белыми фигурами сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов. Также не выявили победителя китайские гроссмейстеры Ван Хао и Дин Лижэнь.

Партии между американцем Фабиано Каруаной и французом Максимом Вашье-Лагравом, а также между россиянами Кириллом Алексеенко и Александром Грищуком продолжаются.

Напомним, что партии первого круга были сыграны год назад. Но тогда турнир претендентов был прерван из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. После семи туров лидировали Непомнящий и Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.