Арест члена исполкома Олимпийского комитета РФ Власенко признан законным

Заключение под стражу президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко было признано Мосгорсудом законным, сообщает пресс-служба суда.
Московский городской суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобы — без удовлетворения.
Член исполкома Олимпийского комитета России Власенко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В середине марта 2021 года Басманный суд отправил спортивного чиновника в СИЗО до 16 мая.
Мерой пресечения может стать лишение свободы сроком до десяти лет.
Подробности уголовного дела официально не раскрываются. Однако сам Власенко считает, что оно могло быть возбуждено в связи с финансовой деятельностью в одной из спортивных федераций.
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