Ласицкене может обратиться за помощью в МИД РФ, чтобы поехать на турнир в Великобританию

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, российская легкоатлетка Мария Ласицкене может обратиться в Министерство иностранных дел России (МИД РФ) за помощью в получении въездной визы в Великобританию, где 23 мая состоится первый этап «Бриллиантовой лиги».
Дело в том, что World Athletics только в пятницу, 16 апреля, объявила о переносе первого этапа «Бриллиантовой лиги» из Рабата (Марокко) в Гейтсхед с сохранением даты проведения (23 мая). У Ласицкене нет въездной визы в Великобританию, а приступить к её оформлению она сможет только после получения нейтрального статуса. Заявку в World Athletics Мария подала 15 апреля.
«Не исключаю, что нам предстоит обратиться за помощью в оформлении визы в МИД России, так как, вероятнее всего, выдача нейтральных статусов начнется в начале мая. И тогда останется очень мало времени для оформления въездных виз в сегодняшних непростых условиях», — приводит слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой ТАСС.
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