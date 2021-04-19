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После 8-го тура Ян Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

После 8-го тура Ян Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов
Другие / Шахматы 0

В Екатеринбурге завершились матчи восьмого тура шахматного турнира претендентов.

Американец Фабиано Каруана белыми фигурами нанёс поражение французу Максиму Вашье-Лаграву. После этого матча Каруана догнал Вашье-Лаграва в турнирной таблице (по 4,5 очка), а россиянин Ян Непомнящий, ранее сыгравший вничью с Анишем Гири из Нидерландов, стал единоличным лидером (5 очков).

Партия между россиянами Кириллом Алексеенко и Александром Грищуком завершилась победой Алексеенко. В активе соотечественников после восьми туров по 3,5 очка.

Китайские гроссмейстеры Ван Хао и Дин Лижэнь в восьмом туре сыграли вничью.

Напомним, что партии первого круга были сыграны год назад. Тогда турнир претендентов был прерван из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Непомнящий сыграл вничью с Гири на турнире претендентов в Екатеринбурге
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