После 8-го тура Ян Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

В Екатеринбурге завершились матчи восьмого тура шахматного турнира претендентов.
Американец Фабиано Каруана белыми фигурами нанёс поражение французу Максиму Вашье-Лаграву. После этого матча Каруана догнал Вашье-Лаграва в турнирной таблице (по 4,5 очка), а россиянин Ян Непомнящий, ранее сыгравший вничью с Анишем Гири из Нидерландов, стал единоличным лидером (5 очков).
Партия между россиянами Кириллом Алексеенко и Александром Грищуком завершилась победой Алексеенко. В активе соотечественников после восьми туров по 3,5 очка.
Китайские гроссмейстеры Ван Хао и Дин Лижэнь в восьмом туре сыграли вничью.
Напомним, что партии первого круга были сыграны год назад. Тогда турнир претендентов был прерван из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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