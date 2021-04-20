Солдатова опубликовала сексуальное фото и попросила поддержки у подписчиков
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии в открытом костюме для фитнеса, выгодно подчёркивающем достоинства её фигуры, и попросила поддержки в новом начинании.
«Я всегда говорю «да» всему новому!
Научиться кататься на горных лыжах? Запросто!
Галопом на лошади? Конечно!
Прыгнуть с парашютом? Легко!
Завтра для меня важный день. Я сказала новому «да» некоторое время назад, и завтра эта история начинается по полной! Поддержите меня реакциями и сообщениями в Директ. Я редко волнуюсь, но сейчас именно тот момент!» — написала Солдатова.
Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
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