Солдатова опубликовала сексуальное фото и попросила поддержки у подписчиков

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии в открытом костюме для фитнеса, выгодно подчёркивающем достоинства её фигуры, и попросила поддержки в новом начинании.

«Я всегда говорю «да» всему новому!

Научиться кататься на горных лыжах? Запросто!

Галопом на лошади? Конечно!

Прыгнуть с парашютом? Легко!



Завтра для меня важный день. Я сказала новому «да» некоторое время назад, и завтра эта история начинается по полной! Поддержите меня реакциями и сообщениями в Директ. Я редко волнуюсь, но сейчас именно тот момент!» — написала Солдатова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».