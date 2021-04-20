Фристайлистка из Беларуси: не хочется жить ощущением, что тебя могут просто раздавить

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках белоруска Александра Романовская поделилась мыслями по поводу того, что её уволили из Республиканского центра Олимпийской подготовки (РЦОП) Беларуси.
Ранее Романовская вошла в число белорусских спортсменов, которые подписали письмо, осуждающее многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур.
«Меня уволили с условием того, что если я буду по своей инициативе тренироваться, восстанавливаться и покажу должный спортивный результат, то меня вроде как вернут в команду. Но меня немного сбивает с толку тот факт, что я уже вроде достаточно результатов показала, чтобы иметь место в команде.
Пугает перспектива того, что ничего не изменится. Не хочется постоянно жить с ощущением, что ты ничего не значишь, что ты всегда в опасности. Что, в случае чего, тебя могут просто раздавить. Это неправильно.
Многие люди говорят: «Тебя же опрокинули здесь по полной программе, езжай ты отсюда. Мы тебя благословляем». Фанаты спорта пишут, что с радостью и искренне будут болеть за нас, независимо от того, за какую страну мы будем выступать. Но для меня это очень сложно, начиная от момента переезда и заканчивая выступлениями и представлением какой-то другой страны», — приводит слова Романовской Sport.tut.by.
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