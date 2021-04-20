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«Это надо видеть!» Подписчики оценили фото украинской дзюдоистки в стильном костюме

«Это надо видеть!» Подписчики оценили фото украинской дзюдоистки в стильном костюме
Другие / Прочие виды спорта 0

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила несколько фотографий в стильном красном костюме.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Дарьи Билодид в «Инстаграме».

Подписчики Дарьи оценили новые фото. Вот что они написали в комментариях:

«Невозможно оторваться».
«Это надо видеть!»
«Королева, ты неотразима!»
«Разве кто-то сможет устоять?»

20-летняя Дарья Билодид — двукратная чемпионка мира (2018, 2019), чемпионка Европы 2017 года, серебряная медалистка чемпионата Европы 2021 года. Дарья также становилась чемпионкой Европейских игр — 2019.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова показала фото в купальнике леопардовой окраски.

«Просто бомба!» Подписчики оценили фото Севастьяновой в купальнике леопардовой окраски
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