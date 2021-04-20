«Это надо видеть!» Подписчики оценили фото украинской дзюдоистки в стильном костюме
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила несколько фотографий в стильном красном костюме.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Дарьи Билодид в «Инстаграме».
Подписчики Дарьи оценили новые фото. Вот что они написали в комментариях:
«Невозможно оторваться».
«Это надо видеть!»
«Королева, ты неотразима!»
«Разве кто-то сможет устоять?»
20-летняя Дарья Билодид — двукратная чемпионка мира (2018, 2019), чемпионка Европы 2017 года, серебряная медалистка чемпионата Европы 2021 года. Дарья также становилась чемпионкой Европейских игр — 2019.
Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова показала фото в купальнике леопардовой окраски.
«Просто бомба!» Подписчики оценили фото Севастьяновой в купальнике леопардовой окраски
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