Российские гандболистки разгромили Турцию и квалифицировались на ЧМ-2021

Во второй стыковой игре квалификации чемпионата мира 2021 года женская сборная России в Москве одержала победу в матче с соперницами из Турции. Счёт встречи — 45:24. Самой результативной в составе российской команды стала Дарья Самохина, на счету которой семь мячей. По четыре раза отличились Ольга Фомина, Полина Горшкова, Екатерина Ильина, Валерия Кирдяшева, Юлия Манагарова и Антонина Скоробогатченко.
Россиянки также одержали победу в первом матче с национальной командой Турции и гарантировали себе, таким образом, участие в финальной части чемпионата мира 2021 года.
Гандбол. Чемпионат мира — 2021. Квалификация
Второй стыковой матч
Россия — Турция — 45:24 (24:13).
Женский чемпионат мира — 2021 пройдёт в Испании с 1 по 19 декабря. Участие в нём, помимо команды хозяев, уже обеспечили себе Нидерланды как действующий чемпион мира и четыре полуфиналиста Евро-2020 — Норвегия, Франция, Хорватия и Дания. По итогам европейской квалификации путёвки получат ещё 10 команд.
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