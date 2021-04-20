Главный тренер женской сборной России по гандболу прокомментировал выход команды на ЧМ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал победу своей команды в матче со сборной Турции, гарантировавшей ей попадание в финальную часть чемпионата мира 2021 года.

«У меня много дёгтя в этой бочке мёда — главным образом, из-за игры в защите. Сыграли далеко не лучший матч. Пропустили очень много мячей, которые не должны были залетать. Хотя была установка построже сыграть в защите. Всем хотелось забивать. Результат уже был известен. Поэтому поиграли в своё удовольствие в атаке, забывая о черновой работе. Домашняя игра, возможно, девочкам хотелось порадовать болельщиков и забить побольше. К нападению вопросов нет, летели на крыльях.



Дали отдохнуть сильным игрокам? Нет сборной резервистов, здесь собраны лучшие игроки, которые у нас есть. Нет первых номеров, вторых номеров. Сегодня сыграли одни, завтра — другие. Должны играть лучшие. Хотелось посмотреть всех, тем более результат был известен.

Молодёжь? Каплина — она одна из лучших игроков матча. Кирдяшёва тоже неплохо влилась. Зеленкова добавила по сравнению с первым матчем в Турции. Не хотелось бы кого-то выделять. Не всем хватало времени себя проявить. В Турции сейчас небольшой бум гандбола, есть ажиотаж. Такую сборную нельзя назвать слабой.



Мы эти два дня работали над защитой и большинством, сделали выводы после матча с Венгрией. С защитой мы не справились, в большинстве мы много забили. Какие-то плюсы есть — игра в нападении.



Очень сложно настроить команду на игру, где сразу известен окончательный результат. Я больше всего боялся травм. Конечно, сомнений, что Россия выйдет на чемпионат мира, никаких не было», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.