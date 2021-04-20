Елизавета Малашенко: сомнений, что Россия выйдет на чемпионат мира, не было

Левый полусредний сборной России по гандболу Елизавета Малашенко поделилась мнением о победе во второй стыковой игре квалификации чемпионата мира 2021 года со сборной Турции, позволившей россиянкам отобраться в финальную часть чемпионата мира.
«Да, на выездной игре тоже не справились с задними бросками. Хотели пропустить как можно меньше. Все хотели показать себя как можно лучше перед домашней трибуной.
С любым соперником надо выкладываться на 100%, иначе это ни к чему хорошему не приведёт. Чуть дашь слабину — пропустишь нелепый гол. Нас так тренеры настраивают. Нужно настраиваться на любого соперника.
У них неплохие дальние броски. В Суперлиге они бы боролись за плей-офф, шестыми, например. Сомнений, что Россия выйдет на чемпионат мира, не было», — сказала Малашенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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