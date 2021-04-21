И. о. президента ВФЛА Ирина Привалова назвала ошибки оформляющих нейтральный статус

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, какие ошибки допускают российские легкоатлеты, желающие оформить нейтральный статус для участия в международных стартах.
«Сейчас идёт очень большая и объёмная работа по проверке и отправке документов на нейтральный статус наших спортсменов. На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, и многие ребята уже не один раз заполняли и отправляли анкеты. Но всё равно встречаются ошибки с их стороны: то забыли указать второго тренера, то не вписали все старты, в которых планируют принять участие, и так далее. Один наш спортсмен, входящий в международный пул, не указал Олимпийские игры, посчитав, что нужно указывать только коммерческие турниры.
Вот такие «блохи» сотрудники федерации, отвечающие за этот участок работы, и исправляют. Ну и к каждой анкете готовится сопроводительное письмо. Так что в этом направлении работа кипит. И я надеюсь, что в мае мы увидим уже наших ребят на международных стартах. Во всяком случае, мы всё для этого делаем», — цитирует Привалову пресс-служба ВФЛА.
В марте Совет World Athletics вернул российским спортсменам право получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах. Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсменах. За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет — $100.
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