Юлия Ефимова покрасовалась в элегантном вечернем платье. Видео

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она позирует в элегантном чёрном платье.

«Наснимали много красоты», — подписала спортсменка видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.