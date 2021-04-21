Юлия Ефимова покрасовалась в элегантном вечернем платье. Видео
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она позирует в элегантном чёрном платье.
«Наснимали много красоты», — подписала спортсменка видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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