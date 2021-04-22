Популярный рэп-исполнитель ST стал амбассадором «Покерного клуба Сочи»

Один из самых узнаваемых и ярких российских рэп-исполнителей Александр «ST» Степанов в 2021 году выступит в качестве амбассадора Sochi Poker Festival — собственной покерной серии игорной зоны «Красная Поляна». ST — поэт, музыкант, участник группы «Ленинград», автор песен, артист, попавший в Книгу Рекордов за самый продолжительный лайв-концерт, неоднократный номинант Российских музыкальных премий, хэдлайнер крупнейших музыкальных фестивалей.

«Начну с признания — я азартный человек! Но покер — это не только азарт, это мастерство и психология. Назвать себя профессиональным игроком я не могу, но так как я стал амбассадором покерного турнира в «Казино Сочи», то пошёл в школу покера, чтобы получать новые навыки. А учиться я, кстати, люблю не меньше, чем играть! Особенно приятно быть амбассадором, так как ни один мой приезд с концертом в Сочи не обходился без визита в казино. Уже ставшая традиционной ставка в рулетку на 0, которая в последний мой визит сыграла аж два раза, что очень удивило крупье! Удача! Вот без чего ещё невозможно представить ни покер, ни поход в казино! А я хочу верить, что она мне сопутствует!» — сказал Александр.

В рамках сотрудничества Александр примет участие во всех предстоящих турнирах, а также рекламных компаниях, направленных на популяризацию турниров Sochi Poker Festival. Серии проводятся в «Казино Сочи» и собирают более тысячи игроков уже 4-й год подряд:



SOCHI POKER FESTIVAL SPRING, апрель 2021 года;



SOCHI POKER FESTIVAL SUMMER, июнь 2021 года;



SOCHI POKER FESTIVAL AUTUMN, сентябрь 2021 года;



SOCHI POKER FESTIVAL GRAND FINAL, декабрь 2021 года.



«ST» — наш друг, и он любит покер! Здорово, что Саша становится амбассадором клуба! Я уверен, что он легко вольётся в наше комьюнити и станет одним из участников постоянных баталий, челленджей, которые у нас происходят. Саша, добро пожаловать в семью! Будет весело», — прокомментировал руководитель покерного клуба Сочи Артур Восканян.



Помимо этого, гости игорной зоны «Красная Поляна» смогут увидеть Степанова в качестве ведущего на мероприятиях, а также услышать его голос в аудиороликах, транслируемых в казино. Подписчиков официальных аккаунтов игорной зоны @casinosochiofficial ждут прямые эфиры с рэпером, интервью и розыгрыши ценных призов. Будут организованы специальные турниры с участием блогеров, журналистов и медийных гостей игорной зоны «Красная Поляна».