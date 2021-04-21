Российские борцы-вольники завоевали шесть золотых медалей чемпионата Европы

Сборная России по вольной борьбе завоевала четыре медали во второй день соревнований на чемпионате Европы в Варшаве (Польша).
В весовой категории до 61 кг Абасгаджи Магомедов в финале поборол украинца Андрея Джелепа со счётом 12:2. В решающей схватке в категории до 86 кг Артур Найфонов был сильнее грузина Сандро Аминашвили – 8:0. В финале веса до 92 кг Магомед Курбанов поборол швейцарца Самуэля Шеррера – 4:1.
Россиянин Сергей Козырев стал серебряным призёром в весовой категории до 125 кг. В финале он уступил турку Тахе Акгюлю – 2:9.
В категории до 74 кг россиянин Разамбек Жамалов в полуфинале уступил будущему победителю словаку Таймуразу Салказанову со счётом 5:6, а в схватке за бронзу – итальянцу Франку Чамизо – 1:5.
Сборная России с шестью золотыми и двумя серебряными медалями первенствовала в общекомандном зачёте чемпионата Европы по вольной борьбе. Золото России также принесли Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг), серебро – Начын Монгуш (до 57 кг).
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