Норвежская спортсменка: я давно в сборной, а меня ни разу не проверяли на допинг

22-летняя Изабель Адольфсен входит в сборную по пауэрлифтингу и является рекордсменом Норвегии среди юниоров по становой тяге. Спортсменка уже два года в национальной команде, но ни разу не проходила тестирование на допинг. Изабель просит Норвежское антидопинговое агентство проверить её.
«Впервые в соревнованиях я участвовала в 2015 году и много лет уже нахожусь среди топовых спортсменов Норвегии. Последние два года я был в национальной сборной и выступала в национальных и международных соревнованиях. Но я ещё не сдала ни одной допинг-пробы.
Не знаю, хорошо это или плохо. Вроде бы я из тех, кого было бы естественно протестировать, но пока у меня не было возможности. Не раз видела, как Антидопинговая служба Норвегии тестирует других спортсменов на соревнованиях, но лично меня никогда не проверяли», — приводит слова Адольфсен NRK.
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