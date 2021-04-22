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Президент МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Президент МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил изменить знаменитый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее», сообщает официальный сайт организации. Глава организации предложил добавить к девизу слово «вместе», чтобы фраза выглядела так — «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Члены МОК теперь должны дать свою оценку предложению Баха. Окончательное решение будет объявлено на сессии МОК, которая состоится в Токио (Япония) через три месяца.

В марте Томас был переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета на четыре года. 67-летний немецкий юрист Бах — девятый президент МОК, он был избран на высшую должность в олимпийском движении в 2013 году. В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК. Бах — олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию.

Томас Бах переизбран президентом МОК на ближайшие 4 года
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