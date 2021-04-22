Президент МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил изменить знаменитый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее», сообщает официальный сайт организации. Глава организации предложил добавить к девизу слово «вместе», чтобы фраза выглядела так — «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
Члены МОК теперь должны дать свою оценку предложению Баха. Окончательное решение будет объявлено на сессии МОК, которая состоится в Токио (Япония) через три месяца.
В марте Томас был переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета на четыре года. 67-летний немецкий юрист Бах — девятый президент МОК, он был избран на высшую должность в олимпийском движении в 2013 году. В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК. Бах — олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию.
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