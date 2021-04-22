«Ирландку оторвало, и она упала на шею». Российская гимнастка — об инциденте на ЧЕ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала об инциденте с представительницей Ирландии Эммой Сливайн, который случился в первый день соревнований на чемпионате Европы. Турнир проходит в Базеле (Швейцария).

«Для высоких девочек снаряд поднимают, и нам «повезло», что она (Сливайн. — Прим. «Чемпионата») делала перед нами. После разминки под неё принялись крутить снаряд, затем она отдельно разминалась уже на настроенных под неё брусьях, её оторвало, она упала на шею и не знала, будет вообще делать или нет. Это была немного стрессовая ситуация.

И когда под неё настраивали брусья, это тоже вызывало беспокойство, потому что изначально у нас есть определённое натяжение тросов, которыми фиксируют снаряд для каждого индивидуально. Когда это всё перед тобой крутят, расшатывают, то ты не знаешь, будет ли состояние снаряда аналогично тому, что было на разминке, а размяться снова, попробовать уже не получится», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Мельникова выиграла квалификацию на чемпионате Европы. Ангелина первенствовала на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях, показала второй результат в опорном прыжке, а на бревне, упав в самом начале упражнения, стала только 25-й.