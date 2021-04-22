«Случайное фото любимого мужа». Елена Исинбаева показала снимок с теннисного корта

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка показала снимок с теннисного корта и сообщила, что её сфотографировал муж — легкоатлет Никита Петинов.
«Случайное фото любимого мужа. Готовлюсь к первой игре… Форхенд ещё страдает, зато бэкхенд уже как «родной». Работаем дальше», — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой
Помимо двух золотых олимпийских медалей, в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.
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