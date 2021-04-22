Бразильского жокея дисквалифицировали на три года за жестокое обращение с пони

Бразильский жокей Леандру Апаресиду да Силва дисквалифицирован трибуналом Международной федерации конного спорта (FEI) сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Причиной санкций в отношении Леандру стало видео, появившееся прошлым летом. На кадрах видно, как бразилец ездит верхом на пони, при этом усиленно дёргает поводьями, причиняя животному чувство боли. Трибунал Международной федерации конного спорта также обратил внимание на бежавшую неподалёку от лошади собаку, которая могла способствовать возникновению у неё стресса. Кроме того, отмечается, что да Силва был слишком тяжёл для пони.



45-летний Леандру Апаресиду Да Силва более 20 лет профессионально занимается ездой на лошадях.

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