Нагорный и Белявский вышли в финал в многоборье на чемпионате Европы

Российские гимнасты заняли три первых места по итогам квалификации в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Базеле (Швейцария). Победу одержал Никита Нагорный, показавший результат 87,097 балла, вторым стал Давид Белявский (85,398), а третье место досталось Александру Карцеву (84,731).
Карцев, занявший третье место, не вошёл в число финалистов, так как в решающей стадии могут принимать участие лишь два лучших спортсмена от одной страны. Однако результат Александра позволил российской команде получить ещё одну личную лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио (Япония).
По итогам квалификации в личном многоборье стали известны также участники финалов упражнений на отдельных снарядах, которые состоятся в субботу и воскресенье. Нагорный вышел в финал в вольных упражнениях, упражнениях на коне, упражнениях на кольцах, в опорном прыжке и в параллельных брусьях.
Белявский выступит в финале в упражнениях на коне, в параллельных брусьях и на перекладине; Кирилл Прокопьев — в финале вольных упражнений.
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