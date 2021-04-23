«Поездка за рыбой мечты». Гимнастка Севастьянова сфотографировалась на яхте

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Она сфотографировалась на яхте.

«Поездка за рыбой мечты», — подписала снимки спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фотографии гимнастки:

«Вот это рыбка».

«Красиво».

«Сногсшибательно».

«Шикарная».

«Какая красота».

«Идеально».

«Ты божественно выглядишь, милая принцесса».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.