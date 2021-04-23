«Поездка за рыбой мечты». Гимнастка Севастьянова сфотографировалась на яхте
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Она сфотографировалась на яхте.
«Поездка за рыбой мечты», — подписала снимки спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили фотографии гимнастки:
«Вот это рыбка».
«Красиво».
«Сногсшибательно».
«Шикарная».
«Какая красота».
«Идеально».
«Ты божественно выглядишь, милая принцесса».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
«Прекрасная ночь». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном наряде
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
09:33
-
08:52
-
01:09
-
00:50
- 22 апреля 2021
-
21:59
-
21:01
-
20:47
-
18:03
-
17:13
-
16:35
-
11:52
-
10:37
-
09:14
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
00:59
- 21 апреля 2021
-
23:09
-
22:37
-
21:23
-
20:08
-
19:32
-
17:15
-
15:52
-
14:28
-
12:09
-
11:00
- 20 апреля 2021
-
23:55
-
22:17
-
22:09
-
21:57
-
20:57
-
18:09
-
17:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам