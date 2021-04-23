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«Поездка за рыбой мечты». Гимнастка Севастьянова сфотографировалась на яхте

«Поездка за рыбой мечты». Гимнастка Севастьянова сфотографировалась на яхте
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Она сфотографировалась на яхте.

«Поездка за рыбой мечты», — подписала снимки спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фотографии гимнастки:
«Вот это рыбка».
«Красиво».
«Сногсшибательно».
«Шикарная».
«Какая красота».
«Идеально».
«Ты божественно выглядишь, милая принцесса».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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