20-летняя российская легкоатлетка рассказала, как отношения помешали ей в карьере

20-летняя российская легкоатлетка Анастасия Малышева, выступающая в беге на спринтерские дистанции, рассказала, как любовные отношения помешали ей в спортивной карьере.

«Отношения и спорт. Мешали ли мне отношения в спортивной карьере? Да, мешали. Ссоры перед финалом на России, которые выжимали из меня все силы… Да, бывало и такое.

3,5 года я находилась в отношениях с человеком, который не связан со спортом. И он меня не понимал. Не понимал, сколько для меня это значит и сколько сил я в это вкладываю. Я не ощущала поддержки, а когда звонила с новостью, что на ПР пробежала по личному рекорду, в ответ было: «Хорошо, я вот сегодня на рыбалке был».

Я не говорю, что наши отношения были нездоровыми или он плохой человек, нет. Мы просто не понимали друг друга. Человек он хороший», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анастасии Малышевой.