ВФЛА отпустила призёра ОИ Екатерину Гулиеву в сборную Турции
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) разрешила бегунье Екатерине Гулиевой (ранее Завьяловой, затем — Поистоговой) перейти в национальную команду Турции. Об этом сообщается на сайте организации.
Гулиева заняла третье место в беге на 800 метрах на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. После того как другая россиянка Мария Савинова, завоевавшая золото, получила дисквалификацию за применение запрещённых препаратов, Гулиеву объявили серебряным призёром тех игр. С 2015 по 2017 год российская спортсменка также отбыла дисквалификацию за допинг. Несмотря на это, её не стали лишать медали Олимпийских игр.
Кроме того, ВФЛА одобрила переход прыгуньи в высоту Елены Куличенко в сборную Кипра.
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