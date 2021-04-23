ВФЛА отпустила призёра ОИ Екатерину Гулиеву в сборную Турции

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) разрешила бегунье Екатерине Гулиевой (ранее Завьяловой, затем — Поистоговой) перейти в национальную команду Турции. Об этом сообщается на сайте организации.

Гулиева заняла третье место в беге на 800 метрах на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. После того как другая россиянка Мария Савинова, завоевавшая золото, получила дисквалификацию за применение запрещённых препаратов, Гулиеву объявили серебряным призёром тех игр. С 2015 по 2017 год российская спортсменка также отбыла дисквалификацию за допинг. Несмотря на это, её не стали лишать медали Олимпийских игр.

Кроме того, ВФЛА одобрила переход прыгуньи в высоту Елены Куличенко в сборную Кипра.