Ян Непомнящий сыграл вничью с Фабиано Каруаной и сохранил лидерство в турнире претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий свёл вничью партию с Фабиано Каруаной в 11-м туре турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге. Непомнящий играл белыми фигурами, партия завершилась на 41-м ходу.
После 11-го тура на счету Непомнящего семь очков, у Каруаны — на очко меньше. Россиянин останется во главе турнирной таблицы вне зависимости от того, как закончатся три другие партии игрового дня. В настоящий момент продолжаются партии Кирилл Алексеенко — Ван Хао, Аниш Гири — Дин Лижэнь, Александр Грищук — Максим Вашье-Лаграв.
Ранее бывший претендент на мировую шахматную корону Сергей Карякин, который в 2016 году проиграл Магнусу Карлсену в матче на первенство мира, оценил шансы Непомнящего одержать победу в турнире претендентов.
Сергей Карякин оценил шансы Яна Непомнящего выиграть турнир претендентов и дал ему совет
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