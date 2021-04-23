Виктория Листунова завоевала золото ЧЕ по спортивной гимнастике в многоборье

Россиянка Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Базеле (Швейцария). Второе место заняла её соотечественница Ангелина Мельникова.

В квалификации опытная Мельникова опередила 15-летнюю дебютантку Листунову, но в основных соревнованиях допустила грубые ошибки в упражнениях на бревне и на брусьях. Бронзовым призёром чемпионата Европы в многоборье стала представительница Великобритании Джессика Гадирова.

На соревнованиях в Базеле гимнастки также разыграют медали на отдельных снарядах. Листунова поборется за награды в вольных упражнениях, Мельникова прошла в той же дисциплине, а также в опорном прыжке и на брусьях. Владислава Уразова, ставшая третьей в квалификации, выступит в финале упражнений на брусьях.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария

Женщины. Многоборье

1. Виктория Листунова (Россия) – 56,731.

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 55,432.

3. Джессика Гадирова (Великобритания) – 55,100.