«Это была моя мечта». Гимнаст Никита Нагорный — об элементе его имени

Действующий чемпион мира и Европы в многоборье Никита Нагорный в квалификации чемпионата Европы, который проходит в Базеле (Швейцария), впервые на официальных соревнованиях показал новый элемент ультра-си — тройное сальто назад согнувшись. Теперь элемент будет носить имя гимнаста.
«Вот и свершилось, теперь у меня есть свой именной элемент «тройное сальто назад согнувшись»! Это была моя мечта, одна из немногих в спорте», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Защищать титул абсолютного чемпиона Европы Нагорный будет уже сегодня, 23 апреля. Никита выиграл квалификацию. Вторым стал ещё один россиянин Давид Белявский. А третье место досталось Александру Карцеву, который не вошёл в число финалистов, так как в финале многоборья могут принимать участие лишь два лучших спортсмена от одной страны. Однако результат Александра позволил российской команде получить ещё одну личную лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио (Япония).
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