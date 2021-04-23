Ангелина Мельникова: расстроена тем, что случилось на бревне и брусьях

Серебряный призёр чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье Ангелина Мельникова не смогла объяснить причины ошибок, допущенных в упражнениях на брусьях и бревне. Из-за этих срывов Мельникова пропустила на первое место соотечественницу Викторию Листунову.
«Сегодняшний финал мне дался очень тяжело. Почему так произошло, не понимаю. Я расстроена тем, что сегодня случилось со мной на бревне и брусьях. Намерена ещё больше работать на тренировках, чтобы на следующем старте всё получилось куда лучше.
Буду ли я более мотивирована после второго места перед завтрашними финалами? Думаю, да. Постараюсь показать всё, на что способна», — приводит слова Мельниковой ТАСС.
Мельникова будет бороться за медали в вольных упражнениях, а также в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.
- 23 апреля 2021
-
20:34
-
20:14
-
19:46
-
19:15
-
18:52
-
18:25
-
17:57
-
17:33
-
16:42
-
15:08
-
11:13
-
09:33
-
08:52
-
01:09
-
00:50
- 22 апреля 2021
-
21:59
-
21:01
-
20:47
-
18:03
-
17:13
-
16:35
-
11:52
-
10:37
-
09:14
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
00:59
- 21 апреля 2021
-
23:09
-
22:37
-
21:23
-
20:08
-
19:32
-
17:15