Ангелина Мельникова: расстроена тем, что случилось на бревне и брусьях

Серебряный призёр чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье Ангелина Мельникова не смогла объяснить причины ошибок, допущенных в упражнениях на брусьях и бревне. Из-за этих срывов Мельникова пропустила на первое место соотечественницу Викторию Листунову.

«Сегодняшний финал мне дался очень тяжело. Почему так произошло, не понимаю. Я расстроена тем, что сегодня случилось со мной на бревне и брусьях. Намерена ещё больше работать на тренировках, чтобы на следующем старте всё получилось куда лучше.

Буду ли я более мотивирована после второго места перед завтрашними финалами? Думаю, да. Постараюсь показать всё, на что способна», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Мельникова будет бороться за медали в вольных упражнениях, а также в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.