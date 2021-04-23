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Виктор Лукашенко — спортсменам: именно вы можете помочь молодёжи найти правильный путь

Виктор Лукашенко — спортсменам: именно вы можете помочь молодёжи найти правильный путь
Другие / Прочие виды спорта 0
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Беларусь Виктор Лукашенко обратился к участникам первого Национального форума атлетов, в котором принимают участие многие белорусские спортсмены и эксперты из России.

«Уверен, предстоящее мероприятие будет полезно всем, кто принимает участие, каждый получит необходимые знания, которые ему помогут в будущем. Уникальность форума и в том, что впервые в нём принимают участие и действующие спортсмены, и атлеты, завершившие карьеру. Думаю, такое общение очень полезно, каждый сможет рассказать о своём опыте. Кто-то заканчивает в 30 лет, кто-то — в 40, но впереди ещё вся жизнь, и на первом Национальном форуме эксперты передадут знания, которые необходимы атлетам после завершения карьеры.

В это непростое время, когда спорт, спортивные идеалы в угоду какой-то политической конъюнктуре где-то смазываются, именно вы, спортсмены с именами и заслугами, можете помочь найти молодёжи правильный путь», — приводит слова Лукашенко сайт НОК Беларуси.

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