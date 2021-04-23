Виктор Лукашенко — спортсменам: именно вы можете помочь молодёжи найти правильный путь

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Беларусь Виктор Лукашенко обратился к участникам первого Национального форума атлетов, в котором принимают участие многие белорусские спортсмены и эксперты из России.
«Уверен, предстоящее мероприятие будет полезно всем, кто принимает участие, каждый получит необходимые знания, которые ему помогут в будущем. Уникальность форума и в том, что впервые в нём принимают участие и действующие спортсмены, и атлеты, завершившие карьеру. Думаю, такое общение очень полезно, каждый сможет рассказать о своём опыте. Кто-то заканчивает в 30 лет, кто-то — в 40, но впереди ещё вся жизнь, и на первом Национальном форуме эксперты передадут знания, которые необходимы атлетам после завершения карьеры.
В это непростое время, когда спорт, спортивные идеалы в угоду какой-то политической конъюнктуре где-то смазываются, именно вы, спортсмены с именами и заслугами, можете помочь найти молодёжи правильный путь», — приводит слова Лукашенко сайт НОК Беларуси.
- 23 апреля 2021
-
23:35
-
23:04
-
22:43
-
20:34
-
20:14
-
19:46
-
19:15
-
18:52
-
18:25
-
17:57
-
17:33
-
16:42
-
15:08
-
11:13
-
09:33
-
08:52
-
01:09
-
00:50
- 22 апреля 2021
-
21:59
-
21:01
-
20:47
-
18:03
-
17:13
-
16:35
-
11:52
-
10:37
-
09:14
-
09:12
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
00:59
- 21 апреля 2021
-
23:09
-
22:37
-
21:23