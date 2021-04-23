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Ольга Хорошавцева стала двукратной чемпионкой Европы по борьбе

Ольга Хорошавцева стала двукратной чемпионкой Европы по борьбе
Другие / Борьба 0

Россиянки завоевали две медали во второй день чемпионата Европы по спортивной борьбе. Ольга Хорошавцева стала двукратной чемпионкой Европы в финале весовой категории до 53 кг, поборов гречанку Марию Преволараки – 7:0.

Россиянка Евгения Захарченко завоевала бронзу в весовой категории до 72 кг. В полуфинале она уступила украинке Алле Белинской — 1:4, но в схватке за бронзу была сильнее турчанки Мерве Пул — 10:0.

Женская сборная России первенствовала в общекомандном зачёте с двумя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Золото России также принесла Стальвира Оршуш (до 55 кг). Серебро завоевали Вероника Чумикова (до 59 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Наталья Воробьёва (до 76 кг), бронзу — Екатерина Полещук (до 50 кг) и Захарченко.

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