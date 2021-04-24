«Видимо, сильно поверил в себя». Давид Белявский — об ошибке на кольцах

Серебряный призёр чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье Давид Белявский рассказал об ошибке в упражнении на кольцах, которая едва не лишила его медали.
В упражнение на кольцах Давид включил новый для него элемент «Самолёт», который научил его делать Никита Нагорный.
«Конечно, я с этим элементом выступаю, и вчера не просто так получил такую хорошую оценку. Сегодня кольца делал хорошо, но на соскоке… видимо, сильно поверил в себя. Подумал, что сейчас смогу «дать», и начал ловить приземление, только вот не там. И в результате немного убежал вперёд, кивнул.
Как тело воспринимает четыре дня стартов подряд? Отлично. Мы же готовились, делали контрольные тренировки подряд, потому что знали, какое расписание будет. Наши тренеры сказали: «Ребята, вряд ли так готовились европейцы, следовательно, сегодня они чуть-чуть подсдуются». Так и получилось», — приводит слова Белявского «Матч ТВ».
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