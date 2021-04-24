Собака Холли стала главной звездой легкоатлетического забега в Юте. Видео

Забавный случай произошёл на финише женской легкоатлетической эстафеты 4х200 м на региональных соревнованиях в Юте. Когда спортсменки, бежавшие на последнем этапе, вышли на финишную прямую, число претенденток на победу пополнилось новой участницей. Небольшой голдендудль выпрыгнул с трибуны на дорожку и сначала бежал с догоняющими, а потом увеличил скорость, рванул за лидером и первым пересёк финишную черту.

Выяснилось, что собака по кличке Холли также принадлежит спортсменке и нередко участвует в тренировках хозяйки, поэтому бегать наперегонки для Холли было обычным делом — ей очень нравится это занятие. Однако столь блестящего финишного спурта от любимицы хозяйка не ожидала и теперь планирует у неё поучиться.