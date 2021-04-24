Гимнастка Севастьянова показала фото в белом купальнике с отдыха на Мальдивах
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новую фотографию, где она предстала в белом купальнике.
«Доброе утро, мир», — подписала фото Севастьянова.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Каролины Севастьяновой в «Инстаграме».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года, проходившей в Лондоне.
Ранее гимнастка поделилась с подписчиками фотографией, сделанной на яхте.
«Поездка за рыбой мечты». Гимнастка Севастьянова сфотографировалась на яхте
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