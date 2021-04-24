В Геленджике стартовала 1-я крупная регата сезона в классе «Оптимист» – «Весенние старты»

С 23 по 27 апреля проходит отборочная регата в классе «Оптимист». Честь открывать высокий парусный сезон регатой «Весенние старты» выпала Геленджику. Соревнования собрали внушительный состав участников, среди которых действующие чемпионы России – Никита Черных (Академия парусного спорта) и Варвара Юрьева (ЦОП ВВС (Геленджик) и Академия). Всего на старт вышли 259 спортсменов из 32 городов: от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. Возраст участников варьируется от 9 до 15 лет.



«Весенние старты» состоят из квалификационной и финальных серий. В квалификации 259 спортсменов разбиты на четыре флота. После каждого гоночного дня составы флотов меняются. В финальной серии спортсмены будут разделены на золотой, серебряный, бронзовый и оловянный флот в зависимости от занятых в квалификации мест. Таким образом, в финальные дни лучшие гонщики получат возможность в личном споре выявить сильнейшего.

В первый гоночный день организаторы дали старт трём гонкам во всех флотах. Погодные условия позволили провести на воде практически весь световой день. Скорость ветра на дистанции во время первых двух гонок составляла от 10 до 12 узлов, на порывах — до 14, направление ветра южное и юго-западное. К последней гонке сила ветра на порывах достигала 22 узла.

Со средним и сильным ветром и особенностями Геленджикской бухты лучше всего в первый день справился спортсмен из тольяттинской СШОР № 6 и яхт-клуба «Дружба» Илья Кривобоков. Илья построил забор из трёх первых приходов и с тремя очками вышел на чистое первое место в общем зачете. Одно очко ему уступает Иван Михалев из ДЮЦПС (Пионерский, Калининградская область) и три балла – гонщик из подмосковного «Водника» Сергей Ефимов.

Среди девушек первое место делят спортсменки Академии парусного спорта – Вероника Басалкина и Анастасия Бабанова. По итогам первого гоночного дня Вероника опережает одноклубницу по дополнительным показателям. Тройку лидеров в женском зачёте замыкает спортсменка из тольяттинской СШОР № 6 и яхт-клуба «Дружба» Мария Анисимова.

Как и раньше, состав сборной команды будет сформирован по результатам трёх регат: Первенства России, «Весенних стартов» и Кубка Ассоциации.