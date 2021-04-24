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Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото ЧЕ в упражнении на брусьях

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в упражнении на разновысоких брусьях. На первенстве континента по спортивной гимнастике, которое продолжается в Базеле (Швейцария), Мельникова получила за своё выступление 14,500 балла. Серебряным призёром стала ещё одна россиянка Владислава Уразова, бронза – у британки Амели Морган.

Ещё одну медаль Мельникова завоевала в опорном прыжке, показав третий результат. Первенствовала швейцарка Джулия Штайнгрубер, второй стала Джессика Гадирова из Великобритании.

Ранее Мельникова стала серебряным призёром в многоборье, уступив победу как раз из-за ошибки на брусьях.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария

Женщины. Брусья

1. Ангелина Мельникова – 14,500.

2. Владислава Уразова (обе – Россия) – 14,333.

3. Амели Морган (Великобритания) – 14,100.

Опорный прыжок

1. Джулия Штайнгрубер (Швейцария) – 14,824.

2. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14,466.

3. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,416.