Мельникова — о золоте ЧЕ: за брусья можно поругать — на уровне ЧМ такое точно не прокатит

Чемпионка Европы в упражнении на брусьях российская гимнастка Ангелина Мельникова, комментируя свою победу, начала с неожиданного заявления.

«Мы сегодня обе — и я, и Владислава Уразова — не сделали свою базу, которую нужно было. За это нас можно поругать, потому что на уровне чемпионата мира такое точно не прокатит. Мы всегда стараемся, конечно, делать полную базу, но брусья такой снаряд, там связки, и не всегда всё получается, можно динамически где-то ошибиться, и нужно сразу, за доли секунды принимать решение, куда дальше идти и что делать.

Почему вчера сорвалась с брусьев? Падение в многоборье стало неожиданным, всё было в порядке, просто у меня накладка как-то не так встала, и получилось, что я резко с них сорвалась.

Форс-мажор? Да. Вчера он был и на брусьях, и на бревне. С бревна было такое глупое падение, поворот, с которого я упала на бревне — коварный элемент. Ты можешь его делать идеально, но в следующем выступлении у тебя просто может закрутиться палец, и ты упадешь. Конечно, падения — это всегда обидно, но, с другой стороны, это всё-таки обычный момент. Какой-то депрессии не было, программы у меня готовы, нужно просто не падать, делать всё», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».