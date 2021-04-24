«Это самая «дорогая» комбинация в мире». Никита Нагорный рассказал об именном сальто

Действующий абсолютный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о новом элементе в вольных упражнениях – сальто «три угла». Благодаря именному элементу, комбинация Нагорного получилась самой «дорогой» в мире – с базой сложности 6,8 балла.

«Первый раз я его попробовал прыгнуть на карантине, с батута. И вот с тех пор я держал в голове мысль, что можно реализовать это на ковре на соревнованиях. История не настолько красивая, как могла бы показаться, но мечта сбылась, именной элемент.

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Думаю, что всё-таки самая важная медаль — золото в вольных упражнениях, потому что сегодня я сделал базу 6,8, на данный момент это самая «дорогая» комбинация в мире, насколько я понимаю. Получилось её сделать не совсем хорошо, но тем не менее задачу я выполнил, выполнил всё «в ковре», не вылетев за его пределы. Так что, в принципе, я доволен, это самая приятная медаль.

Но, с другой стороны, золотая медаль на вольных у меня уже была, а вот на коне и кольцах их не было вообще. Кольца — это очень радостная история, потому что по ходу комбинации я решил усложнить свою программу, справился, и вот — медаль», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

На чемпионате Европы в Базеле Нагорный завоевал золото в многоборье и в вольных упражнениях, серебро в упражнениях на коне и на кольцах.