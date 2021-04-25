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Давид Белявский: хочу дочь порадовать, но четыре медали уже не получится привезти

Давид Белявский: хочу дочь порадовать, но четыре медали уже не получится привезти
Другие / Прочие виды спорта 0
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Серебряный призёр чемпионата Европы в многоборье россиянин Давид Белявский объяснил, почему упал в концовке упражнения на коне и не сумел завоевать медаль в одном из своих любимых видов.

«Я технически неправильно зашёл на соскок и пришлось выкручиваться. Спрыгивать нужно левым боком к коню, а я начал делать поворот и понял, что не могу туда перевалиться, стал выкручиваться и поэтому упал.

Сейчас вот хочу дочь порадовать. Она сказала мне привезти с этого чемпионата четыре медали. Не знаю, откуда она взяла эту цифру. Я говорю: «Дочка, я не планируюсь на четыре вида, только на два снаряда, я не смогу четыре». А она: «Ну ладно, все равно четыре». Я же не должен был делать здесь ещё и многоборье.

А сейчас есть уже медаль многоборья. И впереди еще брусья и перекладина. Посмотрим. Но четыре уже не получится привезти», — приводит слова Белявского «Матч ТВ».

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