Давид Белявский: хочу дочь порадовать, но четыре медали уже не получится привезти

Серебряный призёр чемпионата Европы в многоборье россиянин Давид Белявский объяснил, почему упал в концовке упражнения на коне и не сумел завоевать медаль в одном из своих любимых видов.
«Я технически неправильно зашёл на соскок и пришлось выкручиваться. Спрыгивать нужно левым боком к коню, а я начал делать поворот и понял, что не могу туда перевалиться, стал выкручиваться и поэтому упал.
Сейчас вот хочу дочь порадовать. Она сказала мне привезти с этого чемпионата четыре медали. Не знаю, откуда она взяла эту цифру. Я говорю: «Дочка, я не планируюсь на четыре вида, только на два снаряда, я не смогу четыре». А она: «Ну ладно, все равно четыре». Я же не должен был делать здесь ещё и многоборье.
А сейчас есть уже медаль многоборья. И впереди еще брусья и перекладина. Посмотрим. Но четыре уже не получится привезти», — приводит слова Белявского «Матч ТВ».
- 25 апреля 2021
-
00:48
-
00:29
- 24 апреля 2021
-
21:53
-
21:35
-
19:28
-
18:46
-
17:55
-
17:44
-
17:02
-
15:36
-
14:20
-
13:57
-
12:02
-
09:56
-
03:35
-
00:56
-
00:05
- 23 апреля 2021
-
23:35
-
23:04
-
22:43
-
20:34
-
20:14
-
19:46
-
19:15
-
18:52
-
18:25
-
17:57
-
17:33
-
16:42
-
15:08
-
11:13
-
09:33
-
08:52
-
01:09
-
00:50