Прикованная к инвалидному креслу сноубордистка Алёна Алёхина рассказала о своём быте

Семикратная чемпионка России сноубордистка Алёна Алёхина, получившая травму весной 2013 года, в результате которой она повредила костный мозг, рассказала о своём быте. Алёна неудачно упала, когда приехала в США на очередные съёмки для одного из спонсоров. Сейчас она прикована к инвалидному креслу.



«Я очень благодарна своей семье и близким, которые, конечно, сделали всё, что было в их силах на тот момент. Но так как я жила в Америке, большую часть этого испытания пришлось преодолевать всё же в одиночку.



Упорная работа над собой продолжается и до сих пор и приносит свои результаты — жить мне становится легче с каждым годом. Сейчас мне страшно оборачиваться назад и вспоминать, через что я прошла. Первые три с половиной года даже дышать физически было сложно от груза обиды и несправедливости, который сдавливал мою грудную клетку.



Но, во-первых, нужно поддерживать общую форму, чтобы не стало хуже, поскольку нарушено кровообращение в ногах. Так что мне особенно нужно стараться двигаться каждый день, ведь даже здоровому человеку вредно сидеть в офисе по семь часов в день. А помимо очевидного, у этой травмы огромное количество подводных камней, так что заниматься нужно ежедневно, чтобы хотя бы не становилось хуже.



Во-вторых, какой-то прогресс всё равно есть. Конечно, мне понадобилось бы ещё несколько жизней такими темпами, чтобы снова ходить, но какие-то мышцы восстановились, а значит, надо продолжать, даже восемь лет спустя. В-третьих, если когда-нибудь изобретут чудесную технологию, которая сможет меня на ноги поставить, всё равно нужно быть в хорошей форме, чтобы было, что восстанавливать», — приводит слова Алёхиной Srsly.