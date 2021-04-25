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Сменивший пол чемпион ОИ в десятиборье Дженнер стал кандидатом в губернаторы Калифорнии

Сменивший пол чемпион ОИ в десятиборье Дженнер стал кандидатом в губернаторы Калифорнии
Другие / Лёгкая атлетика 0

Олимпийский чемпион в десятиборье Брюс Дженнер стал кандидатом в губернаторы штата Калифорния (США). Соответствующий документ был опубликован на официальной странице бывшего спортсмена в «Твиттере». Выборы в Калифорнии должны пройти в 2022 году, однако, как сообщается в некоторых местных средствах массовой информации, они могут состояться досрочно.

В 2015 году в возрасте 65 лет Брюс посредством хирургической операции решил сменить пол и стал Кейтлин Дженнер.

Помимо первого места на Олимпийских играх 1976 года в Монреале (Канада), на счету американца золотая медаль, завоёванная на Панамериканских играх 1975 года в столице Мексики городе Мехико. До смены пола трижды состоял в браке, имеет шестерых детей.

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