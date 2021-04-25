Сменивший пол чемпион ОИ в десятиборье Дженнер стал кандидатом в губернаторы Калифорнии
Олимпийский чемпион в десятиборье Брюс Дженнер стал кандидатом в губернаторы штата Калифорния (США). Соответствующий документ был опубликован на официальной странице бывшего спортсмена в «Твиттере». Выборы в Калифорнии должны пройти в 2022 году, однако, как сообщается в некоторых местных средствах массовой информации, они могут состояться досрочно.
В 2015 году в возрасте 65 лет Брюс посредством хирургической операции решил сменить пол и стал Кейтлин Дженнер.
Помимо первого места на Олимпийских играх 1976 года в Монреале (Канада), на счету американца золотая медаль, завоёванная на Панамериканских играх 1975 года в столице Мексики городе Мехико. До смены пола трижды состоял в браке, имеет шестерых детей.
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
11:48
-
10:22
-
00:48
-
00:29
- 24 апреля 2021
-
21:53
-
21:35
-
19:28
-
18:46
-
17:55
-
17:44
-
17:02
-
15:36
-
14:20
-
13:57
-
12:02
-
09:56
-
03:35
-
00:56
-
00:05
- 23 апреля 2021
-
23:35
-
23:04
-
22:43
-
20:34
-
20:14
-
19:46
-
19:15
-
18:52
-
18:25
-
17:57
-
17:33
-
16:42
-
15:08
-
11:13
-
09:33
-
08:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам