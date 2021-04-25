Гимнаст Белявский выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в упражнениях на перекладине

Россиянин Давид Белявский завоевал золотую медаль в упражнении на перекладине на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария). Второе место досталось немецкому спортсмену Андреасу Тобу, третий результат показал представитель Турции Адем Асиль.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Базель, Швейцария
Мужчины. Перкладина
1. Давид Белявский (Россия) – 14,066
2. Андреас Тоба (Германия) – 13,833
3. Адем Азил (Турция) – 13,766
29-летний Белявский — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях, чемпион мира 2019 года в командном многоборье.
Ранее Белявский завоевал серебряную медаль в упражнении на брусьях, а россиянка Ангелина Мельникова стала второй в вольных упражнениях.
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