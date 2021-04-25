Гимнаст Нагорный подвёл итоги чемпионата Европы. Верняев отреагировал

Никита Нагорный поделился фотографиями с чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Базеле (Швейцария).
Нагорный защитил титул сильнейшего на континенте в многоборье, а также завоевал золото в вольных упражнениях, серебряные медали – на кольцах и на коне. Кроме того, Никита выступал в финалах на брусьях и в опорном прыжке, но из-за ряда ошибок не сумел подняться на пьедестал почёта, став шестым и седьмым соответственно.
«Чемпионат Европы подошёл к концу! Есть над чем работать. По итогу два золота и два серебра. Спасибо нашей команде за подготовку. И, конечно, вам, за поддержку. Дальше больше», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
«Красавчик», — отреагировал на публикацию олимпийский чемпион в упражнении на брусьях и серебряный призёр Игр в многоборье украинец Олег Верняев.
Также Нагорный опубликовал фотографии с награждения.
Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
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