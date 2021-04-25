Ангелина Мельникова отреагировала на протест немецких гимнасток на чемпионате Европы

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала протест немецких спортсменок на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария).

Представительницы Германии выступали на помосте в закрытых комбинезонах, выражая протест против сексуализации женской гимнастики.

Фото можно посмотреть на странице Элизабет Зайц в «Инстаграме».

«Это выглядит, скажем так, не совсем обычно. По поводу идеи не могу ничего сказать, сейчас в социальных сетях, везде идёт это движение в защиту девушек.

Удобно ли работать в комбинезоне? Я спросила у девочек, насколько это удобно, они сказали, что это нормально, удобно и комфортно», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Мельникова на чемпионате Европы завоевала золото в упражнении на брусьях, серебряные медали в многоборье и вольных упражнениях, а также бронзу в опорном прыжке. Немецкие гимнастки наград не получили.