Ангелина Мельникова отреагировала на протест немецких гимнасток на чемпионате Европы

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала протест немецких спортсменок на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария).
Представительницы Германии выступали на помосте в закрытых комбинезонах, выражая протест против сексуализации женской гимнастики.
Фото можно посмотреть на странице Элизабет Зайц в «Инстаграме».
«Это выглядит, скажем так, не совсем обычно. По поводу идеи не могу ничего сказать, сейчас в социальных сетях, везде идёт это движение в защиту девушек.
Удобно ли работать в комбинезоне? Я спросила у девочек, насколько это удобно, они сказали, что это нормально, удобно и комфортно», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».
Мельникова на чемпионате Европы завоевала золото в упражнении на брусьях, серебряные медали в многоборье и вольных упражнениях, а также бронзу в опорном прыжке. Немецкие гимнастки наград не получили.
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