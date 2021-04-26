Алия Мустафина подвела итоги выступления российских гимнасток на ЧЕ в Базеле

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина подвела итоги выступления женской сборной России на чемпионате Европы.
Виктория Листунова одержала победу в личном многоборье, Ангелина Мельникова первенствовала на разновысоких брусьях, завоевала два серебра (многоборье и вольные упражнения) и бронзу в опорном прыжке. Серебряным призёром на брусьях стала Владислава Уразова.
«Очень понравилось, что наши молодые девочки не растерялись на крупном старте и показали себя с лучшей стороны. Обидные ошибки допустила в многоборье Геля Мельникова. Но если их убрать, то её программа выглядит даже несколько сильнее, чем у молодых. Сейчас сложно сказать, насколько это всё конкурентоспособно на мировом уровне, потому что тех же американок из-за пандемии мы давно не видели. Но у Гели очень хорошие программы. В оставшееся до Токио время там если и можно что-то поменять, то минимально. А так нужно нарабатывать качество исполнения до автоматизма», — приводят слова Мустафиной «Известия».
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